Turchia-Grecia: ministro Esteri tedesco Maas spera nella distensione dei rapporti

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, spera in una distensione duratura delle relazioni tra Turchia e Grecia, dopo mesi di confronto nel Mediterraneo orientale sulle risorse di gas naturale nella regione. La ripresa dei colloqui tra i due Paesi nella prossima settimana offrirebbe una “reale possibilità” a tal fine, ha dichiarato Maas prima di partire per Ankara. Il ministro degli Esteri tedesco è oggi nella capitale della Turchia per incontrare l'omologo turco, Mevlut Cavusoglu. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo il ministro degli Esteri tedesco, lo “slancio positivo” osservato nei rapporti tra Atene e Ankara “nelle ultime settimane deve durare per ripristinare la fiducia perduta e creare le basi per un dialogo orientato alla soluzione” delle controversie. Turchia e Grecia, ha poi evidenziato Maas, non devono tornare a “giocare col fuoco”. Per il ministro degli Esteri tedesco, come membro della Nato, la Turchia ha “il chiaro obbligo di risolvere anche controversie difficili mediante negoziati in conformità con il diritto internazionale e di non mettere in pericolo la pace nella regione”. Pertanto, ha concluso Maas, “è positivo che la Turchia abbia inviato segnali di distensione dall'inizio dell'anno, non solo con le parole, ma anche con i fatti”. (Geb)