Russia: Covid, al via da oggi vaccinazione su larga scala

- Comincia oggi in Russia la vaccinazione di massa dei cittadini contro il Covid-19, come annunciato dal vicepremier Tatjana Golikova nel corso di un incontro con il presidente Vladimir Putin. La vaccinazione contro il coronavirus è iniziata in Russia il 15 dicembre, a partire dalle categorie professionali più esposte. Il farmaco finora utilizzato è lo Sputnik V, sviluppato dal Centro Gamaleya del ministero della Salute, con il finanziamento del Fondo per gli investimenti diretti. Il Paese si prepara al lancio di altri due preparati nel futuro prossimo. (Rum)