Germania-Usa: ministro Esteri Maas, Biden dovrà invertire polarizzazione nel suo Paese

- Tra i compiti del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, che il 20 gennaio si insedierà alla Casa Bianca, vi è “l'inversione della polarizzazione” nel Paese. “Purtroppo, non sarà facile”, perché il presidente uscente degli Usa Donald Trump verrà allontanato dalla Casa Bianca, “ma non dalla sfera pubblica”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”. Per Maas, Trump proseguirà con la sua campagna di “menzogne”, continuando a sostenere di aver vinto le elezioni presidenziali, tenute negli Stati Uniti il 3 novembre scorso. Il ministro degli Esteri tedesco ha aggiunto che, sebbene il Partito repubblicano sia “abbastanza ragionevole da rompere una volta per tutte” con Trump, il presidente uscente degli Usa “cercherà di spingere molti seguaci fuori dai limiti con le sue notizie false”. Per Maas, infine, il piano di politica economica e sociale proposto da Biden “contro l'intolleranza è uno dei migliori vaccini contro la divisione nella società”. (Geb)