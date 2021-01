Libia: dopo il petrolio, anche il pane a Tripoli provoca uno scontro tra Sarraj e al-Kabir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del pane in Libia ha aperto un nuovo scontro tra il capo del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al-Sarraj, e il governatore della Banca centrale, al-Sadiq al-Kabir, tra gli avvertimenti di un'esplosione delle condizioni sociali nel Paese. La Libia ha registrato nei giorni scorsi una grave carenza di pane, dopo la diminuzione delle scorte di farina e gli alti prezzi degli ingredienti per la panificazione, che ha causato la chiusura di alcuni panifici. Questa situazione ha sollevato i timori di Sarraj. Le preoccupazioni del capo del governo sono state chiaramente evidenti in una lettera che ha inviato domenica sera al governatore della Banca centrale, Al-Sadiq Al-Kabir, in cui ha sottolineato che "esaurire le scorte di farina significa far entrare il Paese in una crisi alimentare". Sarraj ha parlato di enormi somme di denaro usate per importare beni non importanti per la vita dei cittadini, riferendosi allo spreco di denaro su beni non essenziali per i libici, sottolineando che l'ultimo credito aperto per l'importazione di farina è stato nell'agosto 2020. D'altra parte, in risposta a queste richieste, Al-Kabir ha inviato una lettera a Sarraj, in cui ha attribuito la mancanza di farina al contrabbando, e ha chiesto di controllare i confini e i porti dello Stato. Il governatore ha anche aggiunto che i crediti aperti nel 2020 per la fornitura di farina sono proporzionali all'ammontare del consumo abituale nel Paese, rilevando che non sono stati aperti crediti per la fornitura di beni di scarsa importanza e che la farina è tra le materie prime nella fornitura.(Lit)