Energia: Emirati, creato il Consorzio di Abu Dhabi per l’idrogeno

- La compagnia statale emiratina Mubadala, la compagnia petrolifera di Abu Dhabi Adnoc e la holding Adq hanno annunciato la firma di un memorandum d’intesa per fondare il Consorzio di Abu Dhabi per l’idrogeno, i cui membri coopereranno per radicare la posizione dell’emirato come fonte affidabile di idrogeno verde (la cui produzione avviene tramite l’impiego di tecnologia energetica ‘pulita’) e blu (la cui produzione avviene tramite gas naturale) sui mercati internazionali. Lo riferisce il quotidiano emiratino "Al Ittihad". Scopo dell’alleanza è anche unire gli sforzi per costruire una solida economia dell’idrogeno verde negli Emirati Arabi Uniti. In base all’accordo, i membri del gruppo stabiliranno una ‘road map’ per accelerare l’adozione e l’uso dell’idrogeno in vari settori-chiave del Paese, come il trasporto e l’industria, tramite le sue compagnie operative e in cooperazione con partner globali. (Res)