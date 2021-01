Corea del Sud: l'erede di Samsung condannato a 2 anni e mezzo di reclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte d'appello della Corea del Sud ha condannato oggi l'erede di Samsung Electronics, Lee Jae-yong, a due anni e mezzo di reclusione, nell'ambito dello scandalo corruttivo che ha visto protagonista l'ex presidente sudcoreana Park Geun-hye. Lo riferisce la stampa di quel Paese, evidenziando che la condanna causa un altro vuoto di leadership alla testa del principale colosso tecnologico sudcoreano. Nelle motivazioni allegate alla sentenza di condanna, i giudici definiscono la condanna di Lee e il suo arresto "inevitabili alla luce delle circostanze". Condanne analoghe sono state comminate a due altri dirigenti di Samsung, Choi Ji-Sung e Jang Choong-ki. La corte ha riconosciuto gli sforzi degli imputati per attuare un più efficace "sistema aziendale di compliance", che però non è stato giudicato sufficiente "evitare che in futuro possano essere adottati nuovi sistemi di sorveglianza creativa su eventuali attività corruttive". Il caso risale a febbraio 2017, quando Lee è stato accusato di aver pagato 27,6 milioni di dollari all'ex presidente Park e alla confidente di quest0ultima, Choi Soon-sil, in cambio del loro sostegno per la sua successione al vertice del conglomerato sudcoreano. (segue) (Git)