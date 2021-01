Corea del Sud: l'erede di Samsung condannato a 2 anni e mezzo di reclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha escluso la possibilità di concedere al grazia a due suoi predecessori ed avversari politici, gli ex presidenti Park Geun-hye e Lee Myung-bak, entrambi in carcere per corruzione. Durante il suo discorso di inizio anno, Moon ha dichiarato che in assenza di un vasto consenso pubblico, "il perdono presidenziale non può essere uno strumento di unità nazionale": "Il fatto che due ex presidenti siano agli arresti è una situazione deplorevole per il Paese, così come le indiscrezioni in merito al loro cattivo stato di salute. Sono preoccupato per loro", ha detto Moon. "Tuttavia, non penso sia il momento giusto per discutere di un perdono. Le procedure legali si sono appena concluse, e sono stati accertati incredibili livelli di manipolazione degli affari di Stato e di corruzione. Il danno arrecato al Paese da questi atti è stato significativo; hanno lasciato ferite profonde", ha detto Moon. Secondo il presidente in carica, "l'opinione pubblica non approva movimenti per il perdono sulla base di una confutazione delle sentenze giudiziarie, e io condivido tale posizione". Lo scorso primo gennaio Lee Nak-yon, presidente del Partito democratico di Corea di cui Moon è esponente, ha annunciato di voler chiedere al capo dello Stato il perdono dei due ex presidenti. Tale annuncio ha innescato polemiche all'interno della maggioranza di governo progressista, ed è culminato in pressioni contrapposte all'indirizzo di Moon da parte di entrambi gli schieramenti politici. (segue) (Git)