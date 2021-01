Corea del Sud: l'erede di Samsung condannato a 2 anni e mezzo di reclusione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema della Corea del Sud ha confermato lo scorso 14 gennaio la sentenza di condanna a 20 anni di reclusione a carico dell'ex presidente Park Geun-hye, accusata di corruzione e traffico di influenze. La sentenza era stata comminata a Park dall'Alta corte di Seul a luglio dello scorso anno, assieme ad una sanzione pecuniaria di 18 miliardi di won (16,4 milioni di dollari). La condanna a 20 anni di reclusione costituisce uno sconto di pena di dieci anni rispetto alla sentenza originariamente comminata a Park dalla Corte d'appello di Seul: tale sentenza prevedeva una pena di trent'anni di reclusione, inclusi 25 anni per le tangenti che l'ex presidente avrebbe ricevuto, su sua diretta sollecitazione, dai colossi industriali Samsung e Lotte Group, e per aver cospirato con la sua confidente Choi Soon Sil. Gli altri cinque anni di pena erano legati invece alle perdite causate allo Stato tramite lo scandalo delle tangenti che ha coinvolto il Servizio di intelligence nazionale durante la presidenza Park. Nel 2019, però, la Corte Suprema ha respinto la sentenza originaria, e ordinato un nuovo processo, che si è concluso col pronunciamento dell'Alta corte lo scorso luglio. Su Park pesa anche una sentenza in via definitiva a due anni di reclusione per la violazione della legge elettorale, risalente alle elezioni generali del 2016. Park, che sostiene di essere vittima di una persecuzione politica, ha rinunciato a presenziare alle udienze a suo carico all'inizio dello scandalo giudiziario, che si è aperto con la sua incriminazione da parte dell'Assemblea nazionale di quel paese, nel dicembre 2016. A marzo 2017 Park è stata formalmente rimossa dal suo incarico, quando ancora mancava un anno alla scadenza del suo mandato presidenziale. (Git)