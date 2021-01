Libano: Covid, firmato contratto finale per acquisto vaccini Pfizer-BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro uscente della Salute del Libano, Hamad Hassan, ha siglato ieri mattina la versione definitiva del contratto con la casa farmaceutica Pfizer per l’acquisto di 2,1 milioni dosi del vaccino contro il Covid-19. Le dosi arriveranno nel Paese progressivamente a partire dall’inizio di febbraio, mentre il Libano sta affrontando in questi giorni una nuova serrata totale. “Il contratto si aggiunge all’accordo siglato lo scorso ottobre con la piattaforma mondiale Covax, patrocinata dall’Organizzazione mondiale della sanità, per ottenere 2 milioni e 700 mila vaccini prodotti da varie società internazionali, che arriveranno successivamente in Libano”, afferma una nota del dicastero della Salute di Beirut. (Res)