Siria: portavoce Unione democratica, dialogo fra curdi potrebbe ricominciare a febbraio

- Dopo gli ostacoli a cui ha assistito negli ultimi mesi, il cosiddetto dialogo curdo-curdo in Siria, avviato lo scorso aprile 2020 dal partito dell’Unione democratica (Pyd) e dalle formazioni politiche ad esso collegate, da un lato, e dal Consiglio nazionale curdo (Knc, formazione che si oppone alla cosiddetta Amministrazione autonoma curdo-siriana, o Rojava, nel nord-est del Paese) dall’altro, allo scopo di creare un’autorità politica unitaria per i curdi siriani, ripartirà verosimilmente verso la metà del prossimo mese di febbraio. Lo ha annunciato al quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid” la portavoce del Pyd, Sama Bakdash. Secondo Bakdash, il suo partito ha proposto concessioni per garantire la riuscita del dialogo, mentre l’attenzione del Knc (legato all’opposizione “ufficiale” al governo siriano di Assad, ovvero alla cosiddetta Coalizione nazionale siriana) si è concentrata in precedenza sul porre alcune condizioni per la ripresa dei colloqui. Il dialogo, promosso direttamente dagli Stati Uniti e dal comandante delle Forze democratiche siriane (Fds), Mazhlum Abdi, ha incontrato numerosi ostacoli, su tutti l’insistenza del Knc sul ritorno delle forze Peshmerga siriane a est dell’Eufrate, sulla recisione dei legami fra Unione democratica e Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), sulla fine dell’arruolamento forzato e sulla risoluzione del destino di detenuti e sequestrati. (Res)