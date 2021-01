Regno Unito: inizia questa settimana la vaccinazione degli over 70

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito inizierà questa settimana la vaccinazione dei cittadini e dei residenti con età superiore ai 70 anni. Il ministro della Salute, Matt Hancock, ha annunciato che oltre la metà dei residenti nel Paese con più di 80 anni hanno già ricevuto almeno la prima dose del vaccino, e il premier Boris Johnson si è affrettato a definire l'avvenimento come un "significativo traguardo". Nella settimana inoltre 10 nuovi centri di vaccinazione di massa dovrebbero aprire in Inghilterra, mentre a partire da oggi il Paese chiuderà tutti i propri corridoi di viaggio, allo scopo di proteggersi da "nuove ma ancora non identificate varianti del virus". Durante il fine settimana, il numero di persone che hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino (3,8 milioni) ha superato il numero totale di infetti dall'inizio della pandemia (3,4 milioni). (Rel)