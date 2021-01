Siria: movimenti militari al confine con l’Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I confini tra la Siria e l’Iraq assistono a movimenti militari lungo i propri lati, in particolar modo ai tentativi delle forze iraniane di stanza in Siria di modificare il proprio dispiegamento per timore di nuovi attacchi israeliani, e agli sforzi iracheni di bloccare con maggior decisione le frontiere. Secondo quanto riporta il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Asharq al Awsat”, citando fonti locali, le milizie filo-iraniane hanno rimosso i propri vessilli e le proprie bandiere dalle loro postazioni e sedi militari in vaste aree dell’oriente siriano, issando invece quelle del governo e dell’esercito siriano, nel timore di nuovi bombardamenti da parte di Israele. Per altro verso il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (pasdaran) ha trasferito munizioni e armi pesanti, a bordo di veicoli camuffati con targhe del governo siriano, nel quadro di un ridispiegamento delle sue forze. (Res)