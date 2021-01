Usa: inaugurazione Biden, l'Fbi teme attacchi da parte di militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha intensificato i controlli sul background delle migliaia di militari della Guardia nazionale mobilitati per garantire la sicurezza della cerimonia di insediamento del presidente Usa eletto, Joe Biden. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui l'agenzia di investigazione teme il rischio di possibili attacchi ai danni del presidente da parte dei militari mobilitati per blindare la capitale dopo l'assalto al Campidoglio dei manifestanti pro-Trump, lo scorso otto gennaio. Ben 25mila militari della Guardia nazionale di diversi Stati Usa sono confluiti a Washington in vista dell'insediamento di Biden, ma secondo alcune indiscrezioni, le agenzie di investigazione federali non avrebbero fiducia nei reparti in divisa, e nelle scorse ore diversi militari sono stati visti in servizio di pattuglia senza caricatori nei loro fucili. Il segretario dell'Esercito, Ryan McCarthy, ha dichiarato ieri, 17 gennaio, che i funzionari governativi sono " a conoscenza della potenziale minaccia", ma che al momento non hanno visto alcuna evidenza concreta in tal senso. Secondo fonti citate da "Abc News", il processo di sorveglianza e controllo addizionale da parte dell'Fbi è iniziato sin dai primi militari mobilitati a Washington, la scorsa settimana, e dovrebbe essere completato entro mercoledì 20 gennaio, data dell'insediamento di Biden alla Casa Bianca. (Nys)