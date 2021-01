Germania: sondaggio, Cdu-Csu in testa al 36 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alleanza democristiano-conservatrice formata al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), l'Unione si conferma primo partito in Germania con il 36 per cento delle preferenze, in aumento di un punto dal 19 dicembre scorso. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dell'istituto demoscopico tedesco Kantar per il quotidiano “Bild”. In seconda posizione rimangono i Verdi, che scendono dal 19 al 18 per cento. Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) mantiene il terzo posto, ma perde due punti e tocca il 15 per cento. Formazione nazionalconservatrice che raccoglie consensi anche nella destra radicale, Alternativa per la Germania (AfD) rimane invariata al 10 per cento. La Sinistra è stabile all'8 per cento, mentre il Partito liberaldemocratico (Fdp) guadagna un punto e raggiunge il 7 per cento. Chiudono la classifica gli altri partiti, che salgono dal 5 al 6 per cento. (Geb)