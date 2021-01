Usa: Biden pronto a bloccare progetto dell'oleodotto Keystone XL

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, intende bloccare il progetto di espansione dell'oleodotto Keystone XL appena insediatosi alla Casa Bianca. Lo riferisce "The Canadian Press", secondo cui Biden pare deciso a recuperare le politiche ostili al settore petrolifero dell'ex presidente Barack Obama, di cui era vice. Il media canadese cita un documento del team di transizione di Biden, che anticipa espressamente "la revoca delle politiche ambientali di Trump tramite decreti esecutivi, inclusa la revoca dei permessi per l'oleodotto Keystone XL". Il capo del personale presidenziale in pectore di Biden, Ron Klain, ha dichiarato ieri, 17 gennaio, che il prossimo inquilino della Casa Bianca firmerà "circa una dozzina" di decreti esecutivi durante la prima giornata della sua presidenza. Proprio ieri, gli sviluppatori dell'oleodotto Keystone XL hanno annunciato una serie di modifiche, inclusa la sindacalizzazione dei lavoratori e l'impiego di fonti rinnovabili per azzerare le emissioni nette dell'oleodotto, nell'apparente tentativo di ottenere un ripensamento da parte della prossima amministrazione presidenziale. TC Energy Corp., azienda canadese impegnata nella realizzazione dell'oleodotto, ha assunto l'impegno a investire 1,7 miliardi di dollari in impianti fotovoltaici ed eolici e in batterie per alimentare le operazioni connesse all'oleodotto, che una volta completato dovrebbe diramarsi per oltre 2mila miglia dall'Alberta, nel Canada, sino al Texas. (Nys)