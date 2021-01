Germania: Covid, governo boccia ministro Esteri su revoca restrizioni per vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha bocciato la proposta del suo stesso ministro degli Esteri, Heiko Maas, per esentare i vaccinati contro il coronavirus dalla restrizioni anticontagio in vigore in Germania. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a respingere le tesi di Maas sono stati i ministeri della Salute e della Giustizia. Intervistato dal quotidiano “Bild”, il ministro degli Esteri tedesco aveva affermato che “i vaccinati dovrebbero poter esercitare nuovamente i loro diritti fondamentali”. A Maas ha replicato il ministero della Salute, guidato dall'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Jens Spahn. Un portavoce del dicastero ha comunicato: “Finché non è chiaro se una persona vaccinata può trasmettere il virus, non ci possono essere eccezioni”. Dal ministero della Giustizia hanno, invece, fatto riferimento alle recenti dichiarazioni della titolare del dicastero Christine Lambrecht, che come Maas è membro del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). In particolare, la ministra della Giustizia aveva evidenziato che “è vietato trattare i vaccinati in maniera diversa dai non vaccinati, se non altro perché non vi sono prove scientifiche che la vaccinazione protegga dalla trasmissione del virus”. (Geb)