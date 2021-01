Germania: Lindner (Fdp), su proroga blocco anti-Covid deve decidere il Bundestag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una seduta straordinaria il Bundestag a dover decidere della proroga del blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre al 31 gennaio per il contenimento della pandemia di coronavirus. È quanto dichiarato dal presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), Christian Lindner, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild”. Per Lindner, la cancelliera Angela Merkel “deve informare il Bundestag e l'opinione pubblica immediatamente prima” della videoconferenza che terrà domani, 19 gennaio, con i primi ministri dei Laender. I colloqui sono stati convocati per valutare la situazione della pandemia in Germania e l'efficacia del lockdown. Da giorni, si ritiene che Merkel e i capi di governo degli Stati tedeschi possano decidere di estendere e inasprire il blocco generale. Un indizio è stata considerata l'anticipazione dal 25 al 19 gennaio della videoconferenza tra la cancelliera e i primi ministri dei Laender. Per Lindner, prima dell'incontro virtuale, “il Bundestag deve riunirsi immediatamente per una seduta straordinaria”. Secondo il presidente della Fdp, infatti, “tutti i gruppi parlamentari, non importa se di maggioranza od opposizione”, devono pronunciarsi sulle norme anticontagio. In base ad alcune indiscrezioni, le prossime restrizioni potrebbero includere il coprifuoco e il divieto di spostamenti oltre i 15 chilometri su scala federale, l'obbligo di indossare maschere di protezione Ffp2, nonché l'ampliamento del ricorso al lavoro da remoto da parte delle imprese. (Geb)