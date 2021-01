Business news: Brasile, produzione cresciuta in 10 distretti industriali su 15 a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale a novembre 2020 in Brasile è cresciuta in 10 dei 15 distretti industriali monitorati dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), rispetto al mese di ottobre. Secondo i dati del sondaggio industriale mensile, con il risultato di novembre otto dei 15 distretti oggetto di analisi hanno recuperato le perdite causate dalla pandemia di coronavirus, mostrando indici uguali o superiori a quelli pre-crisi. E' il caso di Amazonas, Santa Catarina, Ceará, San Paolo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul. (Res)