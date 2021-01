Business news: Brasile, Stato San Paolo vara sportello unico per accelerare registro imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Stato brasiliano di San Paolo lancia un nuovo strumento per rendere più snella la procedura di aperture delle imprese. Il programma "Balcao unico" ("Sportello unico") potrebbe garantire ad alcune iniziative a basso rischio imprenditoriale di sbrigare tutte le procedure online, in modo gratuito e in pochi minuti. "Nello stato di San Paolo, il governatore ha sempre avuto problemi collegati al processo burocratico nell'apertura delle imprese. prima ci metteva 200 giorni e, dedicandoci molto lavoro, riusciva a ridurre in sette giorni", spiega a "Folha de Sao Paulo" la responsabile statale dello Sviluppo economico, Patricia Ellen. "Sono andata a studiare dai paesi più sviluppati del mondo in questo settore, come Stati Uniti ed Emirati arabi uniti", ha aggiunto il funzionario. Nella pratica verranno accorpati in un unico passaggio sei diversi procedimenti, aprendo in alcuni casi alla possibilità che non sia richiesto l'ultimo visto da parte dell'amministrazione comunale. (Res)