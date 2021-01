Usa: senatore Graham chiede al democratico Schumer di ritirare impeachment contro Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Lindsey Graham ha sollecitato il leader dei Democratici al Senato federale degli Stati Uniti, Chuck Schumer, a calendarizzare un voto per respingere la procedura di impeachment a carico del presidente uscente, Donald Trump. Lo riferisce la stampa Usa. Graham ha scritto una lettera a Schumer ieri, 17 gennaio, esortandolo a non perseguire "la vendetta e la rappresaglia politica", ma la "riconciliazione nazionale". "Mentre il vicepresidente e i Repubblicani al Senato hanno rigettato le azioni incostituzionali, tu intendi forzare il Senato a intraprendere quella che sarebbe un'altra azione incostituzionale, con l'impeachment di un ex presidente", ha scritto Graham. Diversi Repubblicani al Senato e alcuni esperti di diritto affermano che sulla base della Costituzione e dei regolamenti del Senato, la procedura di impeachment non possa essere intrapresa contro presidenti che hanno già concluso il loro mandato. Trump lascerà la Casa Bianca il 20 gennaio, quando vi si insedierà il democratico Joe Biden. (Nys)