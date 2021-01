Usa: il social media Parler torna online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social media Parler, piattaforma alternativa a Twitter che all'inizio di questo mese aveva subito il boicottaggio di Apple, Google e Amazon, finendo oscurato da Internet, è tornato online ieri, 17 gennaio, con un messaggio del suo amministratore delegato, John Matze: "Ciao mondo. Questo aggeggio funziona?". Il messaggio suggerisce che Parler sia stato in grado di trovare un nuovo host, una settimana dopo essere stato espulso da Amazon Web Services. Parler - autoproclamatosi piattaforma "per la libertà di parola", aveva visto un afflusso di utenti senza precedenti dopo l'espulsione del presidente Usa Donald Trump e di decine di migliaia di utenti conservatori da Twitter. Apple, Google e Amazon hanno giustificato il loro boicottaggio accusando la piattaforma emergente di on aver moderato istigazioni all'odio e disinformazione. Ieri Maze ha fornito un aggiornamento in merito allo stato di Parler: "Mi sembra il momento giusto per ricordare a tutti voi perché abbiamo fondato questa piattaforma", ha scritto l'ad. "Crediamo che la privacy sia fondamentale, così come la libertà di parola, specie sui social media. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire uno spazio pubblico imparziale dove gli individui possano godere ed esercitare i loro diritti. Affronteremo tutte le sfide che ci si parano innanzi, e intendiamo riaccogliervi molto presto. Non lasceremo che il discorso civile perisca!", ha scritto Matze. (Nys)