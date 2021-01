Giappone: Covid, governo studierà persone contagiate dopo somministrazione vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Giappone intendono raccogliere e studiare i dati relativi alle persone infettate dal nuovo coronavirus dopo aver ricevuto la somministrazione del vaccino, per ottenere un quadro più chiaro della reale efficacia dei farmaci sperimentali sviluppati da case farmaceutiche come Pfizer. Lo scrive l'agenzia di stampa "Kyodo", che cita fonti governative anonime informate della questione. Il Giappone non ha ancora iniziato la campagna di vaccinazioni contro il coronavirus: il ministero della Salute ha previsto l'avvio delle somministrazioni per il mese di febbraio, ma entro quella data istituirà anche un sistema di registrazione dei contagi avvenuti dopo la vaccinazione. La fonte ha ricordato che in Giappone la medesima pratica è in vigore anche per altri vaccini, come quelli contro il morbillo e la Rosolia. (segue) (Git)