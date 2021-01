Usa: Trump oberato dai debiti al termine della sua presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si trova a far fronte ad un futuro finanziario incerto, a soli due giorni dalla sua uscita dalla Casa Bianca. Lo scrive il quotidiano "The Hill", secondo cui sul presidente gravano centinaia di milioni di dollari di debito, che giungeranno perlopiù a maturazione entro i prossimi quattro anni. Dopo l'assalto dei suoi sostenitori alla sede del Congresso, e il boicottaggio intrapreso ai suoi danni da numerose società statunitensi, Trump potrebbe faticare a trovare soluzioni alle sue problematiche finanziarie: "The Hill" ricorda che l'amministrazione cittadina di New York e Professional Golfers' Association of America, organizzazione dei giocatori di golf professionisti degli Stati Uniti, hanno rescisso tutte le relazioni d'affari con Trump e le sue società, assestando un colpo significativo alle entrate finanziarie della Trump Organization. Tre banche hanno assunto la medesima iniziativa, a cominciare da Deutsche Bank, il principale creditore del presidente, che dunque vedrà limitate le sue capacità di rifinanziamento del debito. Secondo il quotidiano, Trump e le sue società hanno accumulato almeno 315 milioni di dollari di debito: una circostanza di per sé non straordinaria, ma che rischia di diventarlo se Trump vedrà limitato il suo accesso al mercato finanziario. Il presidente Usa uscente sarebbe titolare di asset per 1,4 miliardi di dollari, anche se le sue riserve di liquidità ammonterebbero ad appena 5,8 milioni di dollari. (Nys)