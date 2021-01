Partiti: Renzi, noi senza voce perché al 3 per cento, sondaggi hanno sostituito realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sondaggi "hanno sostituito la realtà", ora dicono "tu non puoi parlare se hai il 3 per cento". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a "Non è l'arena" su La7. "Ormai prevale logica da grande fratello" che prevede un "pensiero unico" che non si preoccupa "di verità, ma di apparenza", ha aggiunto. "Ho sempre ascoltato idee degli altri", ha osservato Renzi facendo riferimento all'esperienza di governo con il partito Ndc di cui era leader Angelino Alfano. (Rin)