Business news: Brasile, stato di Roraima, via libera esplorazione sottosuolo senza vincoli e autorizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati dell'Assemblea legislativa dello stato amazzonico di Roraima (Alerr), in Brasile, hanno approvato mercoledì un testo di legge che autorizza l'esplorazione del sottosuolo senza studi preventivi di fattibilità, con l'utilizzo di mercurio e senza identificare alcuna area tutelata. Il testo è stato proposto dal governatore Antonio Denarium. Dopo l'approvazione, il presidente dell'Alerr, Jalser Renier ha affermato che il provvedimento è "un riconoscimento del lavoro che i garimpeiros (minatore indipendente su piccola scala o di sussistenza non impiegato da una società mineraria che estrae minerali utilizzando le proprie risorse) fanno per Roraima". Dei venti deputati presenti alla sessione, solo Evangelista Siqueira del Partito dei lavoratori (Pt) e Lenir Rodrigues (Cittadinanza) hanno votato contro provedimento. Siqueira ha affermato di comprendere la necessità di generare posti di lavoro nello stato, ma che è necessario farlo in un "ambiente sostenibile". "Non si può pensare di sviluppare solo per il gusto di sviluppare e allo stesso tempo distruggere ciò che abbiamo di meglio, che è l'ambiente", ha detto. Il Consiglio indigeno di Roraima (Cir) e altre 39 istituzioni hanno manifestato contrarietà al progetto e hanno chiesto il ritiro della proposta. (Res)