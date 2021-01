Business news: Brasile, Opec prevede maggiore produzione petrolio nel 2021 e rivede stima Pil del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) prevede la produzione di idrocarburi nel 2021 superiore rispetto ai risultati del 2020 e rivede al rialzo del Prodotto interno lordo (Pil) del Brasile per il 2020. Nel suo rapporto il gruppo prevede che la produzione media di petrolio in Brasile nel 2021 sarà di 3,86 milioni di barili al giorno. Il numero rappresenta un aumento di 170.000 barili nel confronto della produzione media stimata dal cartello per il 2020 (3,69 milioni di barili al giorno). L'Opec ha anche rivisto le sue proiezioni per la performance dell'economia brasiliana nel 2020, stimando che il Pil dello scorso anno chiuderà con una contrazione del 5,2 per cento, in lieve miglioramento rispetto al 5,8 previsto in precedenza. Quanto al 2021, il gruppo ha mantenuto le stesse previsioni e prevede che l'economia brasiliana crescerà del 2,4 per cento. (Res)