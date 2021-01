© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la crisi "non la fai adesso butti via l'occasione, non è che la pandemia può sospendere anche la democrazia". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a "Non è l'arena" su La7. "O spendiamo i soldi bene" del Recovery plan "o il debito lo pagheranno i nostri figli e nipoti per anni e anni", ha spiegato. (Rin)