Covid: Fauci, varianti da monitorare "molto seriamente"

- Le varianti del nuovo coronavirus che si stanno via via presentando sulla scena sono da monitorare "molto seriamente". Lo ha detto Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa, nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" in onda su RaiTre. "Le variazioni del virus sono seguite con estrema attenzione, un fenomeno da monitorare molto seriamente" per la poca predicibilità delle evoluzioni. La variante britannica, ricorda Fauci, "ha aumentato la trasmissiblità con ricadute sul numero dei ricoveri e dei decessi", mentre quella sudafricana, riscontrata anche in Brasile, "sembra sia molto più pericolosa".(Res)