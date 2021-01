Governo: Renzi, sì a scostamento, ma non saremo stampella esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha ribadito: "Continueremo a votare per le cose che servono agli italiani, non voteremo la fiducia martedì, è chiaro che non faremo la stampella del governo, ma il giorno dopo voteremo a favore, spero anche con le opposizioni, il provvedimento sullo scostamento di bilancio per dare soldi ai ristori". Intervenendo a "Non è l'arena" su La7, Renzi ha poi precisato: "Ma sui banchi a rotelle o sul Cashback o sui sussidi o il Reddito di cittadinanza, voterei convintamente no". (Rin)