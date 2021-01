Business news: Brasile, chiusura attività Ford, Bolsonaro "volevano sussidi per rimanere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha affermato che la compagnia automobilistica statunitense Ford, che ha annunciato che sospenderà definitivamente la produzione nel paese, non ha detto la "verità" sul motivo della sospensione delle attività. Il capo dello stato sostiene infatti che l'azienda fosse interessata a sussidi governativi per rimanere. "Mi dispiace per i cinquemila posti di lavoro persi. Ma cosa vuole Ford? Ford deve ancora dire la verità. Vogliono sussidi. Vogliono che continui a dare loro 20 miliardi di real come è stato fatto negli ultimi anni? I soldi delle tasse dei contribuenti per fare macchine qui? No. Ha perso la concorrenza. Mi dispiace", ha detto Bolsonaro alla stampa lasciando questa mattina la sua residenza ufficiale presso il palazzo Alvorata. (Res)