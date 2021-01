Business news: Brasile, Moody's, ritardo nella vaccinazione mette a rischio ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ritardi del Brasile nell'avvio della campagna per la vaccinazione contro la Covid-19 potrebbero mettere a rischio la ripresa economica del paese. E' quanto sostiene l'analista dell'agenzia di rating statunitense Moody's, Samar Maziad, nel corso di una conferenza stampa on line. "Dal momento che siamo di fronte a grandi ritardi, dobbiamo considerare questo come un rischio negativo per la ripresa del ritmo economico del paese", ha detto, ricordando che Moody's prevede che l'economia brasiliana crescerà del 3,3 per cento quest'anno, dopo una contrazione stimata del 5,7 per cento nel 2020. Maziad ha affermato, inoltre, che la fine del pagamento dei bonus di emergenza Covid erogati a 67 milioni di lavoratori precari, microimprenditori individuali, lavoratori autonomi e disoccupati per sostenerne il reddito nel corso della pandemia di coronavirus potrebbe rallentare la ripresa e favorire disordini sociali. (Res)