Business news: Ecuador-Usa, governi firmano memorandum per migliorare controlli doganali

- I governi di Ecuador e Stati Uniti hanno firmato un memorandum d'intesa che regola l'attività delle dogane dei due paesi in nome di un maggiore controllo congiunto delle merci al fine di contrastare i crimini di contrabbando, riciclaggio di denaro, traffico di droga, frode fiscale, corruzione e altri crimini. L'ambasciatore statunitense Michael J. Fitzpatrick, presente alla cerimonia della firma presso il palazzo presidenziale ecuadoriano, ha dichiarato che il memorandum migliora le relazioni tra i due paesi in materia di sicurezza e dogana. "Questo memorandum di cooperazione è un altro passo avanti per migliorare la sicurezza di entrambe le nazioni e rafforzare le relazioni commerciali. La possibilità di condividere le informazioni sul carico faciliterà l'identificazione dei rischi e aiuterà a prevenire che i malintenzionati usino il traffico merci per scopi illegali", ha detto l'ambasciatore. (Res)