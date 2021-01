Covid: Fauci, farmacie "luoghi ideali" per somministrare vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le farmacie, come sostiene anche il presidente eletto Joe Biden, rappresentano uno dei "luoghi ideali" attraverso cui implementare la campagna vaccinale. Lo ha detto Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa, nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" in onda su RaiTre. "Una delle cose che Biden farà è quella di aumentare le ubicazioni dove farsi vaccinare. In questo senso le farmacie sono luoghi ideali", ha detto Biden ricordando che nelle intenzioni del presidente eletto c'è quella di creare "centri di vaccinazione anche nelle diverse comunità" proprio per aumentare la capillarità della campagna. (Res)