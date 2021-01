Covid: Fauci, Biden lavorerà perché politica non interferisca con la scienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, non lascerà che la politica - oggi fortemente polarizzata - si sovrapponga alla scienza nelle gestione sanitaria della pandemia da nuovo coronavirus. Lo ha detto Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa, nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" in onda su RaiTre. "Siamo in un momento di divisione estrema", ha ricordato Fauci rimandando anche ai recenti scontri a Capitol Hill. "Ma Joe Biden ha chiarito sin dai primi incontri avuti con noi che non lascerà che la politica interferisca nelle decisioni sanitarie, sarà la scienza" a orientare la strategia e Biden "non tollererrà nulla che non presenti aderenza ai principi scientifici".(Res)