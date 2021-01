Business news: Brasile, inflazione chiude 2020 al 4,52 per cento, maggiore aumento dal 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indice nazionale dei prezzi al consumo (Ipca), considerato l'inflazione ufficiale in Brasile, ha chiuso il 2020 al 4,52 per cento. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), sottolineando che si tratta di un risultato al di sopra dell'obiettivo fissato dalla Banca centrale (Bc) al 4 per cento, con una tolleranza di 1,5 punti percentuali in più e meno. Il risultato è stato leggermente superiore al previsto ed è l'aumento più alto dal 2016. Gli analisti delle istituzioni finanziarie del Brasile stimavano l'inflazione nel 2020 al 4,39 per cento. La proiezione era contenuta nel sondaggio settimanale effettuato tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese dalla Banca centrale brasiliana (Bc), noto anche come rapporto "Focus", pubblicato l'11 gennaio. La crescita del tasso di inflazione si deve principalmente all'impennata dei prezzi del segmento cibo e bevande che ha accumulato nel corso del 2020 un aumento del 19,47 per cento. (Res)