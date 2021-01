Business news: Brasile, settore servizi cresce per il sesto mese consecutivo ma resta lontano dal livello pre-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari del settore dei servizi in Brasile è cresciuto del 2,6 per cento a novembre, rispetto a ottobre, ma mostra un calo del 4,8 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) che evidenzia come, nonostante il sesto risultato positivo consecutivo, il settore non sia ancora riuscito a eliminare le perdite generate nel corso della pandemia di coronavirus. Tra giugno e novembre il settore ha accumulato una crescita dell'19,2 per cento. Il risultato, tuttavia, non è stato ancora sufficiente per recuperare il calo del 19,8 per cento registrato tra marzo e maggio. In base ai dati forniti dall'Ibge, il volume dei servizi resta il 3,2 per cento al di sotto del livello registrato a febbraio, prima dell'inizio dell'adozione di misure di isolamento sociale per contenere il coronavirus. Nei primi 11 mesi dell'anno la flessione è stata dell'8,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Negli ultimi 12 mesi fino a novembre il settore registra un calo del 7,4 per cento, mostrando le difficoltà nel recuperare le attività legate alla fornitura di servizi. Secondo l'Ibge, il volume d'affari dei servizi nel paese registra il più intenso calo della serie storica iniziata nel 2012. (Res)