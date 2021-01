Business news: Argentina, settore agricolo sospende stop vendite dopo avvio trattative con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Confederazioni rurali argentine (Cra), la Federazione agraria argentina (Faa) e la Società rurale argentina (Sea) hanno annunciato la fine dello stop alla commercializzazione di cereali, adottato come forma di protesta contro la proposta del governo di restringere le esportazioni di mais. Le mobilitazioni sono state sospese a seguito del raggiungimento di un accordo tra le parti in cui l'esecutivo si è impegnato a revocare la sospensione delle esportazioni di mais, previste a partire dal primo marzo. In sostituzione, tuttavia, il governo Fernandez ha chiesto un monitoraggio delle esportazioni in modo da essere sicuro che un eccesso di esportazione del prodotto non provochi tensioni per il rifornimento e i prezzi in patria. (Res)