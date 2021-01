Business news: Brasile, 5G, ambasciatore cinese "governo Usa costringe Brasilia a sacrificare propri interessi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Cina in Brasile, Yang Wanming, ha affermato che il governo degli Stati Uniti "sta costringendo paesi come il Brasile a sacrificare i propri interessi" ponendo il veto alla partecipazione del colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei dall'asta per lo sviluppo della rete 5G. Rispondendo via e-mail ad alcune domande poste dal quotidiano "Folha de S.Paulo", il diplomatico ha criticato la campagna di Washington contro le aziende cinesi e ha negato che le aziende del suo paese condividano i dati con il governo di Pechino. "Alcuni politici statunitensi propagano menzogne sul presunto spionaggio informatico cinese per confondere e costringere le altre nazioni a sacrificare i propri interessi e creare barriere al progresso dei paesi in via di sviluppo nell'alta tecnologia", ha sostenuto Yang. Secondo l'ambasciatore, la Cina difende la protezione della sicurezza dei dati, "a differenza di alcuni paesi che gridano 'al ladro' agendo come ladri". Alla domanda su possibili ritorsioni economiche contro il Brasile in caso di veto di Huawei, Yang ha sostenuto di sentirsi sicuro che Brasilia rispetterà le regole del mercato e non intraprenderà azioni discriminatorie. (Res)