Business news: Italia-Uruguay, in vigore la convenzione contro doppia imposizione fiscale

- Dal 1 gennaio 2021 trova piena applicazione la Convenzione tra Italia e Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. Lo ricorda l'Ambasciata d'Italia a Montevideo in una nota. La Convenzione contiene norme che pongono fine ai fenomeni di doppia imposizione sui redditi e che realizzano un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti. L’Accordo si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e disciplina le modalità di imposizione per una serie di redditi: immobili; da utili d’impresa; da navigazione marittima ed aerea internazionale; da capitale; da professione indipendente; da lavoro subordinato; da attività artistiche e sportive; da pensioni; dallo svolgimento di funzioni pubbliche e relative ai compensi di amministratori di società. (Res)