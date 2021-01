Business news: Brasile, banca di sviluppo finanzia costruzione centrale termoelettrica nel Porto di Açu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) ha annunciato l'approvazione di un finanziamento da 3,93 miliardi di real (610 milioni di euro) in favore della Geraçao de Energia (Gna) per la realizzazione di una seconda centrale termoelettrica all'interno del Porto do Açu, nel municipio di Sao Joao da Barra, nello stato brasiliano di Rio de Janeiro. Lo riferisce la stessa banca di proprietà statale in una nota stampa ripresa da "Agencia Brasil". La nuova centrale termoelettrica produrrà energia grazie all'apporto di quattro gruppi elettrogeni, tre dei quali funzioneranno a gas naturale e uno a vapore. La centrale avrà complessivamente una capacità installata totale di 1.673 megawatt (Mw), energia sufficiente per alimentare 7,8 milioni di abitazioni. Durante la costruzione verranno generati circa 5.000 posti di lavoro. Quando l'impianto entrerà in funzione, dovrebbero essere generati altri 500 posti di lavoro. (Res)