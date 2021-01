Business news: Argentina, via libera a esportazioni mais dopo accordo su approvvigionamento mercato interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha decretato la riapertura provvisoria delle esportazioni di mais. La decisione, si legge in una nota ufficiale, è stata presa dal ministero dell'Agricoltura "al termine di una serrata trattativa" con i rappresentanti delle principali camere settoriali coinvolte nella catena produttiva del cereale dove, afferma il governo, è stato "ottenuto l'impegno degli esportatori all'approvvigionamento del mercato interno". Quest'ultimo era infatti il nodo principale che aveva motivato il decreto di sospensione delle esportazioni con la conseguente minaccia di uno sciopero dei produttori. "Considerando che è stato raggiunto l'impegno di garantire l'approvvigionamento di mais alle diverse filiere produttive, ma che restano ancora da risolvere le condizioni di accessibilità a detta fornitura non solo in termini di quantità ma anche di prezzo, si decide di annullare temporaneamente il provvedimento di sospensione dei permessi di esportazione" prosegue il comunicato. (Res)