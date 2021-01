Business news: Brasile, Banco do Brasil annuncia chiusura 112 filiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di credito statale del Brasile, Banco do Brasil (Bb), ha annunciato di aver approvato un piano di "riorganizzazione per il miglioramento dell'efficienza operativa" che prevede, tra le altre misure, la chiusura di 112 filiali dell'istituto e il licenziamento di almeno 5 mila dipendenti. Lo riferisce la stessa banca in una nota inviata alla Borsa di San Paolo. La banca afferma che la piena attuazione delle misure dovrebbe avvenire durante la prima metà di quest'anno. Il piano di riorganizzazione prevede l'ottimizzazione di 870 agenzie e la disattivazione di 112 filiali, sette uffici e 242 punti di assistenza. "La riorganizzazione della rete di servizi mira ad adattarla al nuovo profilo e comportamento dei clienti e prevede, oltre agli interventi di ottimizzazione della struttura sopra descritti, altri movimenti di revisione e ridimensionamento dei quadri, delle aree di supporto e della rete, privilegiando la specializzazione del servizio e l'ampliamento dell'offerta di soluzioni digitali", afferma Bb nella nota. (Res)