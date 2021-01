Business news: Messico, attività industriale segna a novembre +1,1 per cento rispetto ad ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività industriale in Messico ha registrato a novembre un incremento dell'1,1 per cento rispetto al mese precedente, secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Inegi). Si tratta del sesto mese consecutivo con segno positivo, anche se ancora non sufficiente per recuperare il livello di attività pre-pandemia. Nel raffronto su anno, il registro segna infatti un -3,3 per cento, e in questo caso si tratta di una tendenza negativa che si protrae da ben ventuno mesi consecutivi. A trainare l'indice è il settore dell’edilizia che segna a novembre un +2,2 per cento rispetto ad ottobre, anche se su anno il livello di attività risulta ancora di un 8 per cento inferiore allo stesso mese del 2019. Regge bene il livello dell'attività mineraria con un +0,1 per cento a livello destagionalizzato, mentre su anno anche qui il calo è dell'1,2 per cento. Allo stesso modo le industrie manifatturiere segnano una variazione dello 0 per cento su mese e del -1,2 per cento su anno. La distribuzione di energia, gas e acqua segna un -2,3 per cento rispetto ad ottobre ed un -7 per cento su anno. (Res)