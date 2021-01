Maltempo: a Frosinone attivata unità di coordinamento h24 per emergenza neve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, attraverso il supporto della Protezione civile comunale, ha attivato già da 24 ore l'unità di coordinamento per fronteggiare le emergenze connesse alla precipitazione nevosa, che ha interessato la città nella giornata di oggi. Al tavolo operativo prendono parte, oltre al sindaco, l'assessore ai lavori pubblici e manutenzioni, Fabio Tagliaferri, il consigliere comunale Corrado Renzi, i dirigenti Elio Noce e Donato Mauro, il geometra Salvatore Cirillo e l'ing. Sandro Ricci. Presenti, per i volontari del gruppo comunale della Protezione civile, il responsabile, Massimiliano Potenti, e Jessica Fontaini. La cittadinanza può contattare, in caso di necessità, i numeri della Protezione civile, attivi 24 ore su 24. Lo comunica il comune di Frosinone in una nota. (Com)