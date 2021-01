Covid: Boccia, difendo regionalismo in misura in cui oltre un limite non si va

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La centralista Francia è in condizioni molto difficili e molto gravi", il nostro "è un sistema regionalizzato messo a dura prova da pandemia", ma "si è vista tutta la forza dello Stato, di uno Stato snello e non ingombrante". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo a "Che tempo che fa" su Rai3. Il coordinamento è "partito da una centrale unica", ma "nelle corsie degli ospedali ci sono le Regioni che conoscono meglio di noi il funzionamento di quelle corsie. Continuo a difendere il regionalismo nella misura in cui c'è un limite oltre il quale non si va", ha aggiunto. (Rin)