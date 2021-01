Business news: Perù, prevista crescita media del 5 per cento nel periodo 2021-2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù registrerà una crescita media del 5,1 per cento nel periodo 2021-2026. E’ quanto emerge da stime diffuse dal ministero dell’Economia e delle Finanze. La crescita sarà sostenuta dal rafforzamento della domanda interna e da una maggiore domanda esterna legata a un miglioramento del contesto internazionale. “In particolare, il 2021 registrerà un rimbalzo in tutti i settori economici, che potrebbe consentire al Pil di raggiungere un tasso di crescita del 10 per cento, il tasso più alto dal 1994”, si legge nella relazione del ministro. Il rapporto viene diffuso in vista delle elezioni generali di aprile per consentire ai candidati di tenere conto delle prospettive economiche del paese. (Res)