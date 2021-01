Covid: Fauci, aumentare in Usa collaborazione tra governo federale e Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rendere il più possibile efficace la campagna vaccinale da poco iniziata in Usa occorre, tra le altre cose, aumentare la collaborazione tra il governo federale e gli Stati. Lo ha detto Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa, nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" in onda su RaiTre. "È importantissimo accelerare" il processo, "somministrare più dosi" e per questo è necessaria "più interazione tra il governo federale e gli Stati, che prima erano abbandonati a loro stessi nelle strategie di inoculazione del vaccino", ha detto Fauci parlando delle prime raccomandazioni che intende trasmettere al presidente eletto Joe Biden. "Non intendiamo fare direttive valide ovunque ma aumentare la collaborazione", ha sottolineato. (Res)