Covid: Fauci, "molto preoccupato" per rifiuto operatori a vaccinarsi

- Occorre scongiurare, tramite una campagna di informazione appropriata, l'eventualità che il personale sanitario rifiuti di vaccinarsi, come sta accadendo in alcune parti del mondo. Lo ha detto Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa, nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" in onda su RaiTre. "Se il personale medico rifiuta di vaccinarsi, tutti possono sentire di avere il diritto di dire 'io non prendo il farmaco' ", ha detto Fauci invitando a "fare una campagna di informazione reale per convincere tutti a considerare le ragioni del perché fare o non fare il vaccino".(Res)