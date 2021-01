Sicurezza: Renzi, su delega Servizi Conte pensa di bastare a se stesso, è errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti i presidenti del Consiglio hanno affidato la gestione servizi segreti a un'autorità delegata". Lo ha ribadito il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a "Non è l'arena" su La7. "Conte pensa di bastare a se stesso, penso sia un errore", ha aggiunto. "Non può essere" che il premier tiene la delega per se, "è l'ennesimo segno di un modello democratico messo in discussione, poi finisce come con Trump in America", ha concluso Renzi. (Rin)