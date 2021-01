Covid: Fauci, ancora importante uso mascherina anche per i vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non conoscendo la capacità di contenere il contagio, sarà bene che i vaccinati continuino a portare la mascherina. Lo ha detto Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa, nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" in onda su RaiTre. "Non sappiamo ancora se i vaccini possono contenere la capacità di trasmettere il virus, se uno ne è colpito", ha detto Fauci. "I prodotti in circolazione, Moderna come Pfizer, garantiscono copertura tra il 94 e il 95 per cento", ed è quindi lecito dire che "non ci si ammala in modo grave. La protezione c'è, ma è importante continuare a portare la mascherina perché nessuno può sapere se, da asintomatico, anche con il vaccino, risulta contagioso o meno". (Res)